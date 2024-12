Trump defiende visas para trabajadores extranjeros, alineándose con Musk en medio de críticas de seguidores de MAGA

“Siempre me han gustado las visas, siempre he estado a favor de las visas. Por eso las tenemos”, dijo Trump a The New York Post este sábado.

Trump dijo en una entrevista con The New York Post que es “un creyente en la H-1B”, refiriéndose a las visas otorgadas a miles de trabajadores extranjeros que emigran a EE.UU. para ocupar trabajos especializados. En su primer mandato, Trump restringió el acceso a las visas para trabajadores extranjeros y anteriormente ha criticado el programa. No obstante, durante la campaña de 2024, Trump señaló su apertura a otorgar estatus legal a algunos trabajadores nacidos en el extranjero si se graduaban de una universidad estadounidense.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.