Toyota dona US$ 1 millón al fondo de investidura de Trump

Toyota no es la única empresa que ha revelado planes para donar a nivel de US$ 1 millón. Otras lo han hecho también, incluyendo al gigante minorista en línea Amazon, Ford Motor Company y el multimillonario de fondos de cobertura Ken Griffin. Algunos han dado incluso más: la firma de criptomonedas Ripple está contribuyendo con US $5 millones en su moneda digital, XRP, a la inauguración, según un funcionario de la empresa.

