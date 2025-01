Fumar un solo cigarrillo reduce en 20 minutos la esperanza de vida, según un estudio británico

“Estos estudios han demostrado que las personas que dejan de fumar a una edad muy temprana, es decir, a los 20 o a los 30 años, suelen tener una esperanza de vida similar a la de las personas que nunca han fumado. Pero a medida que se envejece, se pierde progresivamente un poco más que no se puede recuperar dejando de fumar”, dijo. “Pero no importa la edad que tengas cuando dejes de fumar, siempre tendrás una esperanza de vida mayor que si hubieras seguido fumando. Así que, en efecto, aunque no se revierta la vida perdida, se evita una mayor pérdida de esperanza de vida”.

