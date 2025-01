¿Qué implicaría que las autoridades de EE.UU. detengan a indocumentados en “lugares sensibles?

“Creo que hay líneas que no debemos cruzar como sociedad por razones de humanidad y también por razones de política pública. Si alguien tiene una enfermedad contagiosa, quieres que vaya a urgencias. No quieres que no vaya porque teme ser arrestado. Si son testigos de un crimen y van a venir a testificar para meter a alguien en la cárcel por un delito grave, quieres que se presenten como testigos. Pero si tus agentes de ICE van a estar en el juzgado buscando a alguien para arrestarlo, entonces no van a aparecer para ser testigos. Así que creo que es una mala política pública decir a los inmigrantes: Donde quiera que vayas, vamos a estar allí, ya sea el juzgado o el colegio de tu hijo”, abundó.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.