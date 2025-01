Tras el atentado terrorista, una gran ciudad estadounidense hace lo que sabe demasiado bien: enfrentarse a una pesadilla

También ha sido palpable aquí, en estos días perfectos que marcan el comienzo de 2025, un resuelto desafío que quizá ha hecho más fácil no detenerse en el horror. Resonó en los cánticos de “¡EE.UU.! EE.UU.!” justo antes del saque inicial de este jueves y en el alivio mesurado de muchos residentes de que este ataque, en un lugar asolado durante mucho tiempo por la violencia armada, no fuera obra de un villano local o, por lo que parece hasta ahora, de alguien con una venganza contra esta ciudad en particular.

