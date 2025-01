ANÁLISIS | El Reino Unido quiere acercarse a Trump. ¿Se interpondrá Elon Musk en su camino?

Starmer no puede ignorar por completo a Musk. Hasta ahora, el primer ministro se resistió a morder el anzuelo de Musk (el multimillonario lo ha acusado de no actuar contra las bandas de secuestradores cuando era director de la Fiscalía), pero los parlamentarios querrán que adopte una postura más firme para proteger a sus ministros de los torrentes de abusos en línea (Musk ha pedido repetidamente esta semana que se encarcele a la ministra de protección de Starmer, Jess Phillips (el sábado la calificó de “pura maldad” y “criatura malvada”) por priorizar una investigación local en Oldham, sobre una investigación nacional, una estrategia política que no es un delito).

