Adrien Brody dedica su Globo de Oro por ‘The Brutalist’ a sus antepasados ​​inmigrantes

A mi bella y maravillosa compañera, Georgina. Tu generosidad de espíritu, tu propia resiliencia, tu inmensa creatividad, son un recordatorio diario de cómo ser. No estaría aquí, frente a ti, si no fuera por ti. Hubo un momento, no hace mucho, en el que sentí que tal vez nunca más volvería a tener este momento, así que gracias.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.