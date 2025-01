Las 5 cosas que debes saber este 9 de enero: Venezuela, Petro, California, “América mexicana” y Groenlandia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este miércoles en su cuenta de X que no viajará a Caracas este 10 de enero para la toma de posesión presidencial de Nicolás Maduro. “No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres”, dijo. Por su parte, el Gobierno español no tendrá ningún tipo de representación en la investidura , le dijo a CNN un portavoz de la Cancillería de ese país.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.