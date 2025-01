El IRS empezará a aceptar las declaraciones de impuestos federales de 2024 el 27 de enero

Si esperas recibir un reembolso y no presentas la declaración a tiempo, no tendrás que pagar ninguna multa. Pero no recibirás el reembolso hasta que no presentes la declaración.

Si usted no está en un grupo que obtiene una prórroga automática, pero no puede presentar a mediados de abril, puede solicitar una prórroga automática de seis meses para la presentación antes del 15 de abril. Si no lo hace y resulta que todavía debe dinero, se le impondrá una multa por presentación tardía si su declaración se retrasa. Y si debe dinero, sepa que una prórroga para presentar la declaración no es una prórroga para pagar. El pago vence el 15 de abril. Si no paga antes de esa fecha, también estará sujeto a multas por pago tardío.

