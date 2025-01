Esto opinan los usuarios de TikTok sobre su inminente prohibición en Estados Unidos

Un creador, que usa el nombre de Neiltheceo, dijo : “TikTok se va de Estados Unidos el 19 de este mes. No voy a Instagram… No me gusta Instagram, no voy a ir allí. Puede que simplemente deje el teléfono”.

