Garland entrega al Congreso el informe del fiscal especial sobre Trump y la subversión de las elecciones de 2020

“Debido a que la oficina no llegó a ninguna conclusión final y no buscó acusaciones contra nadie más que el Sr. Trump –el jefe de las conspiraciones criminales y su beneficiario previsto– este informe no da más detalles sobre la investigación y la evaluación preliminar de las personas no acusadas”, dijo Smith.

