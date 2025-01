El autor de “Sandman”, Neil Gaiman, niega las acusaciones de abuso sexual detalladas en un artículo de New York Magazine

“Algunas de las historias horribles que se están contando simplemente nunca sucedieron, mientras que otras han sido tan distorsionadas respecto a lo que realmente sucedió que no tienen ninguna relación con la realidad”, escribió Gaiman. “Estoy preparado para asumir la responsabilidad por cualquier error que haya cometido. No estoy dispuesto a dar la espalda a la verdad, y no puedo aceptar ser descrito como alguien que no soy, y no puedo y no admitiré haber hecho cosas que no hice”.

Sin responder a cada acusación individual, Gaiman dijo “a medida que reviso todo lo que realmente sucedió en lugar de lo que se está alegando, no acepto que haya habido abuso. Repito, nunca he participado en actividades sexuales no consensuadas con nadie”.

En un comunicado en su sitio web, Gaiman dijo que “nunca ha participado en actividades sexuales no consensuadas con nadie” y que los relatos de las mujeres contenían “momentos que medio reconozco y momentos que no, descripciones de cosas que sucedieron junto a cosas que, de manera enfática, no sucedieron”.

