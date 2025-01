¿Qué quiere decir Trump cuando afirma que Estados Unidos “pierde” miles de millones frente a Canadá y otros países?

En 2023, además del déficit de US$ 67.900 millones con Canadá (que se redujo respecto al año anterior), EE.UU. redujo su déficit con Canadá a US$ 274.900 millones desde US$ 382.300 millones, y el déficit con México, ahora el mayor socio comercial de EE.UU., aumentó US$ 21.900 millones hasta US$ 152.400 millones, según muestran los datos del Departamento de Comercio.

“El presidente electo ve el mundo como un juego de suma cero. Todo aquello que no se fabrique aquí o se compre en otro lugar se considera una pérdida, lo que sencillamente no es así”, declaró a CNN Joe Brusuelas, economista jefe de RSM US.

En un discurso pronunciado la semana pasada en Mar-a-Lago, Trump no especificó en qué consistían esos US$ 200.000 millones, pero utilizó la cifra en el contexto de cómo Estados Unidos “subvencionaba” a Canadá y de su “enorme” déficit comercial en productos, como automóviles y madera que, según él, Estados Unidos no necesita.

