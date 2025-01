Tres hermanas posaron para una foto en una playa en la década de 1980. Más de 40 años después la recrearon

Waygood, Cook y McCartney no se tomaron la foto en busca de fama o con la esperanza de que la gente de todo el mundo la viera en sus noticias y le diera a me gusta (“Ni siquiera me cepillé el pelo”, dice Waygood riendo).

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.