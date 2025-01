Blake Lively se habría referido a sí misma como “Khaleesi” de “Game of Thrones” en un mensaje de texto para Justin Baldoni

The New York Times publicó un informe detallado sobre su queja al día siguiente. Baldoni luego d emandó al New York Times por US$ 250 millones, acusando al periódico de trabajar junto al equipo de Lively para publicar un artículo unilateral que beneficiaba a Lively y contenía pruebas manipuladas.

