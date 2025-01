“Fallo peligrosamente inaceptable” envió advertencias de evacuación erróneas en Los Ángeles. Resto de EE.UU. no está exento

En los últimos días, mientras su familia recibía alertas de incendios forestales de varias agencias diferentes, “mi marido me reenvió un aviso que decía: “’Vea el mapa a continuación’, pero luego no había ningún mapa”, dijo Galperin. “Y luego hice clic para obtener más información y asegurarme de que recibía todos los avisos… pero no me dejaba acceder al sistema a menos que pusiera mi contraseña”.

No se indicaba ninguna ubicación: Algunos residentes recibieron alertas inalámbricas de emergencia lejos de donde vivían, pero no sabían si su casa corría riesgo de incendiarse porque no se indicaba ninguna ubicación.

El viernes ya se habían levantado todas las alertas de evacuación del incendio de Kenneth. Pero los residentes no tenían ni idea de que las alertas previas al amanecer eran obsoletas o no les afectaban, porque las advertencias no decían qué áreas estaban afectadas.

