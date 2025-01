Daniel Noboa, el joven presidente-candidato que persigue un nuevo mandato de 4 años más en Ecuador

La Corte Constitucional a través de una sentencia estableció que esta elección presidencial no contará como “reelección” debido a que deviene de un proceso de “muerte cruzada” (adelanto de elecciones) para la finalización de un periodo inconcluso. El Gobierno ha argumentado que, al no contar como reelección, Noboa no está obligado a pedir licencia para la campaña, pese a las críticas y reparos de juristas a esa apreciación.

