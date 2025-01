Figuras destacadas y a seguir en el Sudamericano Sub 20 de Venezuela

Kendry Páez: es la mayor promesa actual del fútbol ecuatoriano. Tiene un guante en su pie izquierdo con el cual pinta jugadas propias de un crack. El mediocampista tiene una pegada excepcional, dribling excelso en el mano a mano, elegancia de varios kilates. Su aparición en la Sub 17 fue un rayo que iluminó con su descomunal talento. En 2024 su nivel decayó estrepitosamente. Estuvo en la selección mayor y no jugó el Mundial Sub 17. Saltar etapas y la fuerte exposición fueron una pesada mochila. La cita en Venezuela es la ocasión para volver a mostrar el talento descomunal que lo llevaron a ser comprado por el Chelsea.

Moisés Paniagua: este centro delantero fue convocado en 2022 a la Sub 17 y desde entonces se ha ganado un lugar destacado en la actual Sub 20. Tiene gran poder de gol, importante remate, gran lectura de juego y gran despliegue son su carta de presentación. Se destaca en el Always Ready de su país.

Alex Woiski: es una de las recientes apariciones que con base a su poder de gol se ha ganado convocatorias en la Selección Argentina. De padre español y madre argentina, fue figura medular del Sub 19 del Deportivo Mallorca que se adjudicó recientemente la Copa del Rey Juvenil, torneo en el cual marcó cuatro goles. Rechazó ofertas para jugar en la Selección Italiana y de Estados Unidos. Javier Mascherano lo convocó para el Sub 20 en 2024 y también sumó minutos en la Selección Argentina Sub 23. Su sello distintivo es su admirable lectura de juego en ataque, es resolutivo en posición ofensiva y letal dentro del área.

