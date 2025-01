Abogados y grupos de defensa aconsejan que la comunidad LGBTQ tome precauciones ante decreto de Trump

La Asociación Médica Estadounidense , la Asociación Estadounidense de Psicología y la Asociación Estadounidense de Psiquiatría han reconocido que el sexo asignado a una persona al nacer puede no siempre coincidir con la identidad de género de un individuo, pero el decreto tiene como objetivo borrar la legitimidad de las personas transgénero o no binarias cuya identidad de género no coincide con su sexo biológico.

