Estos son los planes de deportación de Trump y los cambios que va a introducir para los inmigrantes

“Dejé atrás a amigos y familiares que no sobrevivieron y no sabemos qué pasará”, dijo a CNN. “Nos preocupa no poder quedarnos, que nos envíen de regreso”.

