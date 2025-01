La CIA considera que una fuga de laboratorio es la fuente más plausible de covid-19, aunque con baja confianza

“Como saben, he dejado constancia de que creo que nuestra inteligencia, nuestra ciencia y nuestro sentido común dictan que el origen del covid fue una fuga en el Instituto de Virología de Wuhan”, dijo Ratcliffe a Breitbart. “Pero la CIA no ha hecho esa evaluación o al menos no la ha hecho públicamente. Así que voy a centrarme en eso y examinar los datos de inteligencia y asegurarme de que el público sepa que la agencia va a dejar de estar al margen”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.