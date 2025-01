Casi medio siglo después del asesinato de una adolescente en Honolulu, modernas pruebas de ADN llevan a un arresto

“Estoy feliz por su familia de que este caso se haya resuelto”, dijo Chun Oakland, una exlegisladora estatal, sobre Dawn. “Estoy triste de que haya tantos otros casos que no lo están. Es una mezcla de emociones. Pero me alegra que tengamos personas y profesionales, así como una comunidad, que no se han rendido”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.