ANÁLISIS |Trump emprende su agenda de represalias con entusiasmo

“El presidente no debería tener una agenda para los casos penales. … En el ámbito penal, no se supone que haya prioridades, se supone que hay que seguir los hechos, aplicar la ley y acusar a quien hay que acusar”, dijo Rodgers, ex fiscal federal, a Anderson Cooper.

Los funcionarios afectados, que no están acusados de infracciones penales, fueron notificados por el secretario de Justicia en funciones, James McHenry. Este escribió: “Dado su importante papel en la persecución del presidente, no creo que la dirección del Departamento pueda confiar en ustedes para ayudar a aplicar fielmente la agenda del presidente”. La administración ni siquiera oculta que se trata de una retribución, ya que hace referencia al procesamiento de Trump en las investigaciones del ex fiscal especial Jack Smith sobre la interferencia electoral y su acaparamiento de documentos clasificados.

