¿Cómo es la balanza comercial de Colombia con Estados Unidos?

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos se tensaron este fin de semana luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara este domingo suspender la deportación desde territorio estadounidense de sus ciudadanos en vuelos militares.

Esta medida causó una inmediata respuesta del presidente Donald Trump quien, tras la negativa de Petro, anunció una serie de nuevas sanciones y políticas dirigidas a Colombia, incluyendo un arancel del 25% sobre todas las importaciones del país, algunas restricciones de viaje para los ciudadanos colombianos y la revocación de visas para funcionarios colombianos en EE.UU., junto con “todos los aliados y simpatizantes”.

Después de horas de tensiones con Bogotá, la Casa Blanca dijo que Colombia había acordado aceptar vuelos de migrantes, incluso en aviones militares, y que los aranceles se suspenderían hasta que se implementara el acuerdo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó poco después que se habían reanudado los vuelos de deportación de Estados Unidos

Si bien el alza de los aranceles de emergencia del 25% anunciada por el expresidente Donald Trump quedó sin efecto, la posibilidad de una guerra comercial puso en alerta a los sectores exportadores colombianos y pone la lupa en cuáles son las áreas y productos que se verían afectados.

“Estados Unidos es para Colombia un socio comercial muy importante. El 30% de lo que nosotros le vendemos al mundo lo paga Estados Unidos”, dijo a CNN Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) de Colombia.

Díaz destaca que productos como el petróleo, el café, el banano, la tilapia, el aguacate, las flores, las ventanas, el oro y los transformadores eléctricos “tienen un mercado muy importante para nuestros productores en Estados Unidos lo que significa que ponerle un arancel del 25 o incluso del 50% en una semana nos sacaría del mercado totalmente porque resultaría más barato comprar esos productos en otros países como Ecuador o Chile”.

El dirigente gremial señaló que “lo que permite esa venta a Estados Unidos es garantizar que el salario de ese trabajador colombiano lo pague el estadounidense que está comprando ese producto”, asegurando así que el impacto al aumentar los aranceles no es solamente sobre las empresas sino sobre la población productora.

De acuerdo con el más reciente informe de la Analdex el valor de las exportaciones de noviembre de 2024 alcanzaron los US$ 4.121,1 millones franco a bordo (FOB), una expresión que corresponde a los productos vendidos que salen del país, sin considerar los costos adicionales de transporte o seguros en el camino. Esto representó una disminución del 1,8% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Entre enero y noviembre de 2024, las ventas hacia este mercado alcanzaron los US$ 13.106 millones, lo que refleja un crecimiento del 7,6% en comparación con el mismo período de 2023. “Los principales productos vendidos hacia este mercado fueron petróleo, oro, café sin tostar, flores y puertas, ventanas y sus marcos. Estados Unidos representó el 29% del total de las exportaciones de Colombia a noviembre del año pasado”.

1. Agropecuario, alimentos y bebidas

Según el informe de Analdex, durante 2024 las exportaciones de este grupo sumaron US$ 10.312,9 millones, lo que representa un aumento del 12,5% en comparación con el mismo período de 2023, cuando las ventas fueron de US$ 9.168,3 millones.

Los principales productos que impulsaron este crecimiento fueron:

Legumbres y frutas: un aumento del 34,6%

un aumento del 34,6% Café, té, cacao, especias y sus preparados : un incremento del 18,3%

: un incremento del 18,3% Productos animales y vegetales en bruto (como flores) : un crecimiento del 11,7%

: un crecimiento del 11,7% Productos lácteos y huevos de aves: un espectacular aumento del 127,5%

Por otro lado, hubo una disminución en las exportaciones de:

Aceites y grasas fijos de origen vegetal : una caída del 12,8%

: una caída del 12,8% Cereales y preparados cereales: con un descenso del 7,8%

2. Combustibles

En el mismo periodo, las exportaciones del grupo de combustibles y productos de industrias extractivas alcanzaron un valor FOB de US$ 21.435,3 millones, pero experimentaron una caída del 9,8%.

Esta disminución se debió principalmente a:

Hullas, coque y briquetas : una caída del 21,8%

: una caída del 21,8% Petróleo y sus derivados : una disminución del 4,1%

: una disminución del 4,1% Menas y desechos de metales: con una baja del 3,8%

A pesar de estos descensos, las exportaciones de corriente eléctrica crecieron significativamente, con un aumento del 54,2%.

3. Manufacturas

Entre enero y noviembre de 2024, las exportaciones de manufacturas sumaron un valor FOB de US$ 9.582,4 millones, con un crecimiento del 3,2%. Las ventas de maquinaria eléctrica, aceites esenciales y maquinaria industrial destacaron con aumentos significativos, mientras que productos como vehículos, prendas de vestir y metales registraron caídas.

4. Otros sectores

En cuanto al grupo de otros sectores, las exportaciones alcanzaron un valor FOB de US$ 3.745 millones, según Analdex, con un notable aumento del 20,3%. El principal motor de este crecimiento fue el oro no monetario, cuyas exportaciones subieron un 20,4%.

Según lo señalado por el Observatorio de Complejidad Económica (OEC) entre octubre de 2023 y octubre de 2024 “las exportaciones de Estados Unidos a Colombia aumentaron en US$ 421 millones (28,5%), pasando de US$ 1.480 millones a US$ 1.900 millones. Por otro lado, las importaciones desde Colombia a EE.UU. crecieron en US$ 168 millones (12,6%), pasando de US$ 1.340 millones a US$ 1.510 millones”.

Los principales grupos de exportación estadounidense a Colombia desde octubre 2024 fueron petróleo refinado (US$ 228 millones), petróleo crudo (US$ 74,5 millones) harina de soja (US$ 64,3 millones), piezas de aviones (US$ 51,9 millones) y productos básicos no especificados (US$ 35,4 millones).

Según explica Javier Díaz de Analdex, son más de US$ 15.000 millones al año lo que Colombia necesita importar. “En primer lugar está la gasolina. Nosotros exportamos petróleo, pero importamos gasolina porque no tenemos la capacidad de refinación. Tenemos que traer el maíz amarillo para producir los concentrados con los que alimentan las aves, la carne de pollo y la carne de cerdo entonces si usted le pone un sobre arancel a eso lo que termina es encareciendo los huevos, la carne y los pollos”.

Colombia también importa el trigo, el fríjol, la lenteja y el garbanzo “porque no lo producimos en cantidades suficientes. También importamos tecnología y eso viene de Estados Unidos”, aseguró el presidente de Analdex.

Si Colombia hubiera sido sancionada por Estados Unidos, “eso habría sido como una crisis de los años 30: se quiebra la economía porque no solamente las medidas estaban puestas en un arancel, sino que las personas también terminan afectadas por las transferencias financieras”, explicó el presidente de Analdex.

Javier Díaz explica que la gente “no podría tener remesas, no podría tener pago de tarjetas internacionales, no podría trabajar con corresponsales bancarios, quedaríamos al nivel de Cuba o Venezuela. Eso significaría la quiebra de la economía”.

Las cifras más recientes del Banco de la República, correspondientes al tercer trimestre de 2024, indican que en cuanto a los flujos de inversión extranjera directa (IED) por país de origen Estados Unidos fue el principal inversor de Colombia con US$ 1.373 millones seguido de España con US$ 470 millones, Anguila con US$ 418 millones, Suiza con US$ 277 millones y Panamá con US$ 209 millones.

