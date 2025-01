Diseñadora nigeriana causa sensación con su moda “cuatridimensional”

Aunque sus creaciones de moda están profundamente arraigadas en África, Oliseh-Amaize insiste en que su identidad como diseñadora va más allá. “No quiero que me metan en una caja y me etiqueten como diseñadora africana”, afirma. “Quiero que me identifiquen como una marca mundial que diseña para el mercado mundial. Esto es lo que me haría sentirme realizada”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.