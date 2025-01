En el momento del accidente en Washington, un controlador estaba trabajando en dos posiciones de torre, dice una fuente

The New York Times, que fue el primero en reportar sobre este detalle, dice que un informe interno preliminar de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) indica que el personal no era “normal para la hora del día y el volumen de tráfico”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.