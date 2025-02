Elon Musk gastó más de US$ 290 millones en las elecciones de 2024, según documentos de la FEC

Por David Wright y Alex Leeds-Matthews, CNN

Elon Musk gastó más de US$ 290 millones en las elecciones de 2024, según muestran nuevos documentos de la Comisión Federal de Elecciones (FEC, por sus siglas en inglés), para impulsar al presidente Donald Trump y a los republicanos en un esfuerzo asombroso que ha ayudado a asegurar un acceso sin precedentes para la persona más rica del mundo en la nueva administración.

Los documentos de fin de año, que cubren las últimas cinco semanas, también revelaron maniobras para ganar influencia mientras la nueva administración se preparaba para tomar el poder. El antiguo equipo de campaña de Trump —convertido en una nueva cuenta que puede usar para exhibir su poder político, a pesar de tener un mandato limitado— recaudó casi US$ 21 millones en el período. Mientras tanto, un Comité de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) aliado recibió varias contribuciones millonarias, incluido US$ 1 millón del candidato de la administración para embajador en el Reino Unido el día en que fue elegido para ejercer el cargo.

Además, los documentos presentados mostraron cómo los partidos y algunos de sus miembros clave se están preparando para el ciclo electoral de mitad de período de 2026, con operadores potencialmente vulnerables en estados en disputa como Georgia, Carolina del Norte y Nueva Hampshire acumulando efectivo. Y el Comité Nacional Demócrata gastó mucho en las semanas posteriores a las derrotas del partido en 2024, más de US$ 56 millones, en liquidar los gastos de la sede, pagar honorarios legales y solicitar a sus votantes comentarios y fondos.

Las nuevas presentaciones ante la Comisión Federal Electoral del viernes mostraron que Musk puso alrededor de US$ 11,2 millones en su principal súper PAC, America PAC, el último día del año, lo que llevó su donación política total para el ciclo a más de US$ 290 millones, una suma masiva alcanzada solo por un puñado de mega donantes competidores.

Las contribuciones de fin de año de Musk se destinaron a “incentivos de petición”, relacionados con los obsequios de US$ 1 millón que organizó a través del súper PAC en la recta final de la carrera. Esos obsequios, destinados a alentar el registro de votantes, generaron impugnaciones legales, aunque finalmente se le permitió continuar.

La última presentación del súper PAC de Musk muestra que los obsequios le costaron un total de más de US$ 50 millones, de los más de US$ 290 millones que gastó.

Las donaciones de Musk en 2024 se destinaron principalmente a apoyar a Trump; alrededor de US$ 250 millones se destinaron a America PAC, el principal super PAC que Musk formó para las elecciones. Pero Musk también dio millones a varios otros super PAC y grupos externos que apoyaron a una variedad de candidatos republicanos, y emitió cheques de US$ 10.000 para decenas de comités estatales del Partido Republicano.

Ahora, Musk está instalado en el “Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE)” de la administración de Trump, una nueva agencia que él ayudó a formar, y está preparado para cosechar un retorno de su inversión política sin precedentes y ya está trabajando en la reestructuración del gobierno federal. Además, ha indicado que tiene planes para que su súper PAC “siga trabajando duro” en las elecciones intermedias de 2026.

Los comités políticos afiliados al presidente Trump recaudaron millones en las últimas semanas de 2024: fondos que el presidente, cuyo mandato está limitado, puede usar para ejercitar su poder político, aunque no sea para sus propias campañas.

Después de las elecciones, Trump convirtió su cuenta de campaña de 2024 en un PAC de liderazgo, un tipo de comité con el que puede seguir recaudando y gastando fondos con fines políticos. El comité, ahora llamado Never Surrender, informó casi US$ 21 millones en ingresos totales durante las últimas cinco semanas del año.

Never Surrender tenía alrededor de US$ 27,4 millones en efectivo disponibles al comenzar 2025, pero con un conjunto complicado de deudas: el comité informó que tenía deudas de más de US$ 11 millones, casi todas a una empresa de telemarketing, y también que se le debían casi US$ 4,7 millones, incluidos US$ 4,67 millones del Servicio Secreto de Estados Unidos y varios miles de dólares de The New York Times y ABC, por viajes aéreos.

Mientras tanto, MAGA Inc., un importante PAC pro-Trump, recaudó US$ 18,3 millones en el período de fin de año, y recibió contribuciones de siete cifras de una serie de donantes prominentes, incluido el financiero Warren Stephens, quien donó US$ 1 millón al grupo el 2 de diciembre, el mismo día en que fue elegido para ser el próximo embajador en el Reino Unido; Anthony Pratt, un multimillonario australiano, que donó US$ 4 millones; y Alexander Karp, CEO de Palantir, una empresa con varios vínculos con Musk, que también donó US$ 1 millón.

En resumen, los documentos muestran que millones continuaron fluyendo hacia Trump y sus aliados tras su victoria electoral, posicionando su operación para seguir dando forma a la política republicana en la nueva administración.

Georgia, Carolina del Norte y Nueva Hampshire albergan a un trío de senadores titulares que buscan la reelección en 2026, y los informes de fin de año de la FEC mostraron cómo esos miembros estaban preparados para entrar en el ciclo crítico.

En Georgia, el senador demócrata Jon Ossoff tuvo un sólido período de recaudación de fondos para cerrar el año, ya que acumuló US$ 2,2 millones y reportó casi US$ 5 millones en el banco a fines de 2024. Ossoff es uno de los titulares más amenazados en la boleta electoral de 2026 porque busca un segundo mandato en un estado que ha oscilado entre los partidos a través de una serie de elecciones estatales ferozmente disputadas durante la última década.

En otro campo de batalla importante, Carolina del Norte, el senador republicano Thom Tillis recaudó poco más de US$ 900.000 durante el período del informe y tenía alrededor de US$ 2,2 millones en efectivo a mano al comenzar 2025. Los fondos serán cruciales para Tillis, quien espera protegerse de un desafío primario conservador mientras enfrenta presión para apoyar la agenda de Trump, cuando aún se posiciona para atraer a más votantes en un estado altamente competitivo.

Finalmente, en Nueva Hampshire, la senadora demócrata Jeanne Shaheen informó haber recaudado alrededor de US$ 170.000 y tenía alrededor de US$ 1,5 millones ahorrados al final del año, mientras ella también se prepara para lo que podría ser una carrera difícil en un estado que acaba de elegir a la gobernadora republicana Kelly Ayotte por casi 10 puntos, incluso cuando Trump se quedó allí por menos de 3 puntos.

Además, la ronda de presentaciones de fin de año mostró que los comités del partido se están reconstruyendo para el próximo ciclo electoral. El Comité Nacional Republicano informó que recaudó alrededor de US$ 14,6 millones, gastó alrededor de US$ 19,3 millones y comenzó 2025 con alrededor de US$ 38 millones en el banco.

Por otra parte, el Comité Nacional Demócrata recaudó US$ 31,5 millones, pero gastó mucho, unos US$ 56,6 millones, de los cuales varios millones se destinaron a cuentas relacionadas con los gastos de la sede (incluido un reembolso de US$ 5,7 millones a la campaña de Harris) y millones más se destinaron a honorarios legales, nóminas y difusión entre los votantes. El Comité Nacional Demócrata informó que tenía unos US$ 22,1 millones en efectivo a finales de año.

