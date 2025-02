ANÁLISIS | Trump da marcha atrás con los aranceles a México y las acciones están a punto de remontar

Casi todo el mundo pensó que no iba en serio. Los principales analistas de los mayores bancos de Wall Street dijeron que era muy poco probable. Las acciones cotizaban como si no fuera a suceder. Algunas empresas elaboraron planes de contingencia, pero no se apresuraron a hacer cambios.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.