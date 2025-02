El subsecretario de Seguridad de la Nación afirmó que “Axel Kicillof no tiene una postura explícita frente al delito”

Consultado sobre la controversia entre los gobiernos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires en materia de Seguridad, Marcelo Romero aseguró que “la ideología puede cegar a funcionarios con experiencia. La ideología, en este caso, tiene poco que hacer porque las muertes, los robos, las violaciones no tienen ningún color político, no tienen ideología. A las familias de los muertos no les interesa la ideología, quiere que si no se puedo evitar ese delito, por lo menos, los delincuentes paguen” .

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.