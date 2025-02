Resumen de los Grammy 2025: la gran noche de Beyoncé, artistas que muestran su apoyo a Los Ángeles y más grandes momentos

Más tarde, en un homenaje al fallecido productor y músico Quincy Jones, presentado por Will Smith, la estrella de “Wicked” Cynthia Erivo interpretó una versión sublime de “Fly Me To the Moon”, el clásico de éxito que Jones produjo para Frank Sinatra en 1964. Lainey Wilson, Herbie Hancock, Stevie Wonder y otros se unieron al homenaje. Wonder elogió la generosidad de Jones y el trabajo que realizó para producir “We Are the World”.

“Sé que hay alguna chica negra ahí afuera, tantas mujeres negras ahí afuera, que me estaban mirando ahora mismo y quiero decirles. Todo es posible”, dijo. “No permitan que nadie proyecte estereotipos sobre ustedes que les digan que no pueden estar aquí, que son demasiado oscuras o que no son lo suficientemente inteligentes o que son demasiado dramáticas o que son demasiado ruidosas. Ustedes son exactamente quienes necesitan ser para estar justo donde están y yo soy un testimonio”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.