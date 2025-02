ANÁLISIS | Musk y Trump buscan actuar con rapidez y agitar el sistema del gobierno federal

Hay otras historias más locales pero no menos consecuentes a las que prestar atención. Trump presumió este lunes de su esfuerzo por liberar agua de las presas del Valle Central de California. Dijo que los californianos le agradecerán la medida, pero el titular de Político puede estar más cerca de la verdad: “ Trump dice que abrió el agua de California. Funcionarios locales dicen que casi los inunda ”. Cuenta la historia de unos funcionarios locales que convencieron a los responsables del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para que no abrieran las compuertas de dos presas de California a plena capacidad. Trump citó los recientes incendios de Los Ángeles como una de las razones para liberar el agua, pero no está claro que el agua llegue a Los Ángeles.

El exsecretario del Tesoro, Larry Summers, que es demócrata pero criticó abiertamente a la administración Biden por su política económica, dijo el domingo a Manu Raju, de CNN, que imponer aranceles no ayudará a nadie más que a los enemigos estadounidenses, ya que alineará a los aliados y advertirá a otros países de que no negocien con Trump. “En el patio de recreo o en las relaciones internacionales, la intimidación no es una estrategia perdurablemente ganadora”, dijo Summers. “Y eso es lo que es esto”.

Trump descalificó a los trabajadores de USAID como “lunáticos radicales de izquierda” durante una comparecencia en el Despacho Oval este lunes y dijo que, a pesar de la Constitución, no necesitaría que el Congreso deshiciera la agencia que crearon si “hubiera fraude”. No dio más detalles sobre la acusación de fraude, pero repitió una afirmación engañosa de que USAID pagó decenas de millones para que se entregaran preservativos a Hamas. No hay pruebas de tal transferencia de preservativos sobrevalorados.

