El economista Jorge Ingaramo afirmó que “entramos en una etapa de fuerte inestabilidad”

El analista consideró que “la política de Trump de o me compras o venís y te instalás en mi casa, esa es una política evidentemente de pocos amigos. Por supuesto, nosotros somos amigos, por ahora Trump no nos hizo nada, pero lo que pasa es que los coletazos directos e indirectos de la economía inestable, si no te agarra con el recurso de acudir a los mercados mundiales de capitales, te agarra con el paso cambiado” .

Consultado sobre la importancia de sostener el superávit fiscal, aseguró que “es condición absolutamente necesaria, pero en serio, no lo digo por usar un término matemático, es una condición absolutamente necesaria, pero no es suficiente. Insisto, hay riesgos que pueden provenir de coletazos de políticas de países, por ejemplo, China o Estados Unidos, con los cuales tenemos comercios impresionantes, o el mismo Brasil, que todavía no ha sido tocado directamente por Trump, pero puede llegar a ser afectado directo o indirectamente, ya que Brasil y Argentina son fuertes competidores agropecuarios con Estados Unidos en materia de comercio exterior”.

En este sentido, remarcó que “la idea hubiera sido que el gobierno nacional hubiera flotado el tipo de cambio, después de haber sido exitoso en el blanqueo, como emitió los famosos BOPREAL para pagar las importaciones, hubieran emitido un bono similar para pagar las remesas de capitales, para volver al mercado de capitales, y no tener que sufrir el estrés de un pequeño salto de devaluatorio. No me extrañaría que tenga que sufrir el estrés de un pequeño salto de devaluatorio, porque la economía mundial se ha puesto extremadamente volátil y hay que ver si los mercados nos compran lo que nosotros le vendemos y al precio que nos conviene”.

Destacó que está “el acuerdo con el Fondo Monetario sin cerrar, tenemos una política cambiaria bastante peligrosa y todavía tenemos que hacer el tramo final de la batalla para llegar a una inflación comparable con la de los países vecinos. Y estamos todavía en la mitad del camino. No me parece que estemos en una posición de fuerza como para jugar fuerte en este sentido. Estados Unidos está en una posición de fuerza mejor, el presidente nuevo tiene un fuerte poder, ha sido electo por abrumadoras cifras y por consiguiente tiene el poder de ir a todo trapo con su política, Nosotros no, nosotros estamos en una situación donde si bien tenemos gemelos comercial y fiscal, no tenemos una política que nos permita estar en los mercados de capitales o como es el caso de Estados Unidos que domina ampliamente el mercado de capitales con su moneda del dólar. Y porque el propósito del gobierno es, a partir de febrero, 29% de tasa anual y 13% de devaluación anual, de hecho te conduce a un atraso cambiario inevitable ”.

