La reunión entre Trump y Netanyahu es un momento trascendental para ambos líderes y para Medio Oriente

El temprano viaje de May a Washington, diseñado en parte para convencer a Trump de que no se retirara de la OTAN, no presagiaba vínculos especialmente cálidos por el resto de su mandato. Criticó repetidamente su gestión del Brexit, aunque cuando May renunció al cargo parecían haber arreglado las cosas.

“(Netanyahu) no estaba preparado. No estaba preparado e Israel no estaba preparado”, dijo Trump en una entrevista poco después de los ataques, comentarios que provocaron la condena incluso de los republicanos.

