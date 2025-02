¿Qué países reciben más fondos de USAID en América Latina y para qué lo usan?

Cuba, Costa Rica, Panamá, Bolivia y Chile son los que menos recibieron: US$ 9, US$ 5 , US$ 0,9, US$ 0,6 y US$ 0,3 millones, respectivamente.

Colombia, Haití, Venezuela, Guatemala y Honduras son los cinco países que más dinero recibieron : US$ 389, US$ 316, US$205, US$ 178 y US$ 144 millones, respectivamente,

En ese mismo período, la región obtuvo fondos por un total de poco más de US$ 1.700 millones, menos que cualquier otra parte del mundo. En comparación, Europa (US$ 17.200 millones) y África subsahariana (US$ 12.1000) son las regiones más beneficiadas por el financiamiento de USAID, de acuerdo con un reporte del congreso de Estados Unidos.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.