ANÁLISIS | ¿Por qué Sheinbaum se ríe de los aranceles de Noboa?

Entre los productos que México más exportó a Ecuador en 2023 figuran los medicamentos y las preparaciones para usos terapéuticos o profilácticos, con un valor de US$ 68 millones, así como los automóviles, por US$ 24 millones. Mientras que las mercancías que México más le compró a Ecuador fueron el cacao, por US$ 60 millones, y los minerales de cobre por US$ 34 millones, según la información oficial.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.