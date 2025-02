Inmigrantes ante la incertidumbre en un estado que votó ampliamente por Trump: “Si regreso a Honduras, me matarán”

“Creo que siempre que hay polarización, la gente tiende a ponerse de parte de alguien y aferrarse a esa postura”, dijo Kauth en una entrevista en el Capitolio estatal de Nebraska. “Estoy más preocupada por Nebraska y me concentro en lo que necesitamos en Nebraska para entender el problema. ¿Cómo nos aseguramos de evitar que la gente que no está aquí legalmente le quite el trabajo a la gente que sí está aquí?”.

“No puedo regresar bajo ninguna circunstancia porque estaría arriesgando mi vida y la de mi familia”, afirmó. “Con Trump en el poder, todo lo que he logrado hasta ahora está en riesgo. Probablemente revisará mi caso y me obligará a regresar, algo que no me puedo permitir. Esa es mi mayor preocupación”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.