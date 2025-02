Compañeras de selección de Hermoso refuerzan sus denuncias de coacción: “Se puso a llorar de agotamiento”

Al citar la supuesta respuesta de Luque, la Fiscalía mostró una presunta conversación de WhatsApp entre Ecube y el entonces director deportivo, posteriores a ese intercambio en la planta baja del hotel de Ibiza. De acuerdo con esos chats, Luque respondió así al comunicado que Jenni Hermoso publicó el 25 de agosto de 2023 a través de la agencia que la representa. “Te contestaré como Albert Luque, no como Federación. […] Me parece tan injusto lo que se está haciendo con Luis. Me parece de tanta bajeza humana la actitud de Jenni… tan poca empatía y humanidad”.

Ecube aseguró, además, que Rivera también presionó a Hermoso para que hablara con Luque, quien había informado a la jugadora que estaba en la planta baja del hotel en Ibiza. “Al ver que no paraban”, dice Ecube, “bajé a hablar con él”. Es entonces cuando, de acuerdo con el testimonio de la amiga de la jugadora y en medio de las insistencias para que Hermoso hablara, Luque le dijo: “Si nos ayudáis ya sabes que Luis devuelve muy bien los favores. No os preocupéis que no os va a faltar el trabajo ni a ti ni a Jenni”.

Ecube sostuvo que, al llegar al hotel en Ibiza, Rivera insistió para que Hermoso hablara con el encargado de Integridad de la Federación. “Fue un momento incómodo. Ella no sabía cómo decirle que no más veces”, recordó. Ante la insistencia, Hermoso terminó hablando con el funcionario para decirle que no iba a colaborar con el informe interno de la RFEF, que pretendía esclarecer lo sucedido con el polémico beso.

En opinión de la centrocampista, en el vuelo vio “un ambiente un poco extraño, o al menos, no de celebración”, a lo que añade que fue testigo de “reuniones en la parte frontal, donde se sentaba el presidente”. Según recordó Putellas, Hermoso “se puso a llorar de agotamiento” en pleno vuelo porque no paraban de pedirle que saliera a desmentir que el beso no había sido consentido cuando ella solo pedía que “la dejaran en paz”.

