Mulino rechaza comunicado del Gobierno de Trump sobre el canal de Panamá: está basado en “una falsedad intolerable”

Mulino añadió que los costos de los peajes a las embarcaciones de Estados Unidos no son altas. “Tampoco que el peaje del canal está quebrando la economía de Estados Unidos. No, señor. Andan por US$ seis o siete millones por año en función de la cantidad de naves que cruzan”, dijo el presidente panameño.

