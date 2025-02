Así es como Trump y Musk sacudieron la fuerza laboral federal

Muchos de los trabajadores que decidieron no aceptar la oferta de renuncia diferida se enfrentan a un futuro incierto. El correo electrónico inicial de la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) afirmaba que no podía ofrecer “plenas garantías sobre la certidumbre de su puesto o agencia” a quienes no aceptaran el paquete, que algunos trabajadores consideraron coercitivo.

“No creen que sea un trato válido”, dijo el responsable sindical. “Si yo me comprara un coche o una casa y sustituyera mi carrera profesional por eso, que es lo que está sobre la mesa, ¿accedería a un contrato con las condiciones que figuran en el Fork (correo electrónico)? La respuesta es no, ni me acercaría. Porque no tengo ningún recurso, y tiene muchas salidas para la otra parte, pero no para mí”.

