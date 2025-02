Mueren dos personas al estrellarse una avioneta contra un autobús en una avenida de Sao Paulo

El accidente tuvo lugar alrededor de las 7:20 a.m. hora local (5:20 a.m. ET) a lo largo de la Avenida Marquês en el distrito costero de Barra Funda, informó CNN Brasil, afiliada de CNN.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.