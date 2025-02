Surgen cuestionamientos sobre el equipo de DOGE detrás de la llamada “Segunda Revolución Estadounidense”

“Si no comprendes el sistema que estás tratando de cambiar, no entiendes cómo evitar las consecuencias negativas”, dijo Max Stier, presidente y CEO de Partnership for Public Service, una organización sin fines de lucro que trabaja para construir un mejor gobierno y una democracia más fuerte. Él describió las acciones de DOGE como “una encarnación del mundo de Silicon Valley, ‘romper y luego arreglar’. Deberíamos estar preocupados porque el Gobierno no es una start-up tecnológica. Romperlo para arreglarlo es un modelo horrible para el sector público, porque la gente sale lastimada”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.