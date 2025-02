Quién es Kendrick Lamar, el artista que cantará en el halftime show del Super Bowl 2025

Lamar respondió a las comparaciones con Drake con su colaboración con Future y Metro Boomin en “Like That”, lanzada en marzo de 2024, que ganó rápidamente popularidad y dejó clara su postura. La tensión aumentó cuando Future y Metro Boomin lanzaron su álbum “We Still Don’t Trust You”, que según Billboard estuvo lleno de críticas a Drake, no solo de Future, sino también de The Weeknd y A$AP Rocky.

