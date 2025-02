ANÁLISIS | Musk avanza con nuevos objetivos en la mira y la bendición de Trump

A Noem se le preguntó si estaba de acuerdo con que Musk, un ciudadano privado que no está confirmado por el Congreso, accediera a datos privados sobre las víctimas del desastre, según informó The Washington Post . “El presidente lo ha autorizado a tener acceso a eso”, dijo Noem. “¿Y te sientes cómoda con eso?”, preguntó Bash. Noem respondió: “Absolutamente… Ya no podemos confiar en nuestro gobierno”.

“Elon Musk me ha ayudado mucho, ha sido fantástico”, dijo Trump en una entrevista durante el Super Bowl que se emitió el domingo en Fox. En cuanto a si confiaba en Musk, Trump respondió: “¿Confiar en Elon? No está ganando nada. De hecho, me pregunto cómo puede dedicarle tiempo. Está tan metido en eso”.

