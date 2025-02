“El mejor infarto de mi vida”: la nueva serie basada en el libro de Hernán Casciari

En cuanto al cambio en su vida después del infarto, el escritor comentó: “Me ayudó muchísimo y me sirvió como excusa para dar un paso que no me permitía dar. En esa época vivía en Barcelona y estaba con muchas ganas de volver, pero no me animaba a regresar a Buenos Aires porque tenía una hija chica de 12 años en Barcelona”.

El escritor contó: “Lo que les pasó a ellos es lo increíble de la historia, y por eso escribí un libro al respecto, porque no podía creer que un par de desconocidos me salvaran la vida y todo lo bueno que les pasó a ellos después de ese acto. Es algo que no tiene nombre y sigo sin creerlo”.

“Es un episodio cardíaco que tuve en Montevideo, Uruguay, en diciembre de 2015, mientras estaba parando en un Airbnb, en la casa de un matrimonio montevideano que no conocía. Estaba con una novia muy flamante e infarté un día ahí, pero lo increíble no es lo que me pasó a mí, sino lo que les pasó a ese matrimonio después”, relató en Regreso CNN con Mariana Arias y Pepe Gil Vidal.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.