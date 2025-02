Montse Tomé habla de la ausencia de Hermoso en el primer partido tras el Mundial: “No fue un castigo”

Entre respuestas parcas y “bastante insulsas”, en opinión del juez, Tomé explicó que no convocó a Hermoso al primer partido oficial después del Mundial porque creyó que deportivamente no estaba en las condiciones óptimas. “En ese momento Jenni no había tenido el entrenamiento suficiente con su equipo”, afirmó, si bien, en el momento de la convocatoria y durante la fase de instrucción, Tomé aseguró que con la decisión buscaba “proteger” a la jugadora. Al ser cuestionada sobre ese punto, la seleccionadora admitió que Hermoso “estaba viviendo una situación muy desagradable” y que la presión mediática le hizo tomar la decisión de no convocarla, pero dejó claro que no fue un castigo por denunciar a Luis Rubiales.

Montse Tomé, actual seleccionadora y segunda entrenadora en aquel momento, testificó que no vio el beso, coincidiendo así con el resto de los testigos. Aparentemente tensa y con semblante serio, Tomé aseguró que no habló con Hermoso de lo ocurrido hasta una semana después. Al explicar la demora, señaló que no sabía el alcance de la situación. “No viví en primera persona ni estuve en ninguna conversación sobre este tema. Como he comentado, el beso no lo presencié”.

