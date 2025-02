Aumenta el salario mínimo en España y tendrán que pagar IRPF: cuánto es y para quiénes aplica

Por Belén Liotti, CNN en Español

Este martes, el Gobierno de España anunció un incremento del 4,4% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que recibirán los ciudadanos, aunque quienes perciban este haber deberán comenzar a pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El SMI pasará a ser de 1.184 euros (US$ 1.224) mensuales en 14 pagas, lo que implica un aumento de 50 euros (US$ 51) al mes y 700 (US$ 724) al año respecto al del 2024, que era de 1.134 euros (US$ 1.172). Si no se contemplan los impuestos, el salario anual pasará a ser de 16.576 euros (US$ 17.144).

La medida, que afecta a 2,4 millones de trabajadores, comienza a regir con efectos retroactivos desde el 1 de enero del 2025. El SMI ha subido en España un 61% desde el 2018 mientras que la inflación ha sido el 23% en el mismo período de tiempo.

Sin embargo, pese al incremento, el Ministerio de Hacienda no ajustó los pisos salariales de quienes deben pagar el IRPF. Anteriormente, al percibir la renta mínima, no se llegaba a la base necesaria para pagar el IRPF, que es de 15.876 euros (US$ 16.420) al año. Sin embargo, con este aumento se supera ese umbral, por lo que muchas personas que reciben la mínima deberán comenzar a pagar este impuesto.

El porcentaje depende, en primer lugar, de la clase de renta. La que proviene del ahorro tributa a un porcentaje menor que la que no.

Además, el monto a pagar va aumentando dependiendo de los ingresos que reciba el individuo o grupos, y también varía según las situaciones familiares. Por ende, quienes menos perciben pagan menos.

De todos modos, habrá un grupo de perceptores del SMI que no deberán pagar el IRPF, pero dependerá del caso concreto.

Por ejemplo, un individuo con pareja y un hijo menor de tres años no se verá afectado, mientras que a un soltero sin hijos le corresponderán 300 euros (US$ 310) al año. Esto se debe a que, según la página web del gobierno, “existe un mínimo personal y familiar que, por destinarse a cubrir las necesidades vitales del contribuyente y de las personas que de él dependen, no se somete a tributación”.

La ley establece distintos umbrales para ciertos grupos que perciben el SMI:

Contribuyentes solteros, viudos, divorciados o separados legalmente: el piso salarial para aquellos que tienen un hijo es de 17.644 euros (US$ 18.249) mientras que, si tiene dos o más es de 18.694 euros (US$ 19.335).

el piso salarial para aquellos que tienen un hijo es de 17.644 euros (US$ 18.249) mientras que, si tiene dos o más es de 18.694 euros (US$ 19.335). Contribuyentes cuyo cónyuge no percibe rentas superiores a 1.500 euros anuales: sin hijos, el piso es de 17.797 euros (US$ 18.407). Si tienen un hijo, de 18.130 euros (US$ 18.752). Con dos o más hijos, el límite sube a 19.262 euros (US$ 19.922).

sin hijos, el piso es de 17.797 euros (US$ 18.407). Si tienen un hijo, de 18.130 euros (US$ 18.752). Con dos o más hijos, el límite sube a 19.262 euros (US$ 19.922). Otras situaciones: quienes no están incluidos en los grupos anteriores, como contribuyentes casados, y no separados legalmente, cuyo cónyuge obtenga rentas superiores a 1.500 euros (US$ 1.551), el piso para quienes no tienen hijos es –igual que la base general– de 15.876 euros (US$ 16.420), aunque aumenta a 16.342 (US$ 16.902) si tienen un hijo y a 16.867 euros (US$ 17.445) si tienen dos o más.

La presentación digital de las declaraciones del 2024 se debe hacer entre el 2 de abril y el 30 de junio de 2025.

Para que la Agencia Tributaria arme tu declaración de renta por teléfono, debes solicitar la cita entre el 29 de abril y el 27 de junio, y el organismo se encargará de hacerlo entre el 6 de mayo y el 30 de junio.

Además, desde el 2 de hasta el 30 de junio la Agencia Tributaria puede confeccionar la declaración de forma presencial en sus oficinas, cuya solicitud debe realizarse entre el 29 de mayo y el 27 de junio.

