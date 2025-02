ANÁLISIS | “Inundar la zona” o asfixiar al rival, la estrategia de Donald Trump

El lunes 10 de febrero promulgó el decreto y declaró: “estas cosas no funcionan, los he usado muchas veces y se rompen, explotan. Si algo está caliente no duran mucho, a veces solo minutos, a veces segundos. Es una situación ridícula”. Según Trump, su decreto puso fin al uso forzado de sorbetes de papel impuesto por el gobierno de Joe Biden. Pero lo que buscaba la medida de su antecesor era iniciar un proceso para que el gobierno federal dejara de comprar plásticos de un solo uso, incluidos los pitillos, para instalaciones federales. Es decir, nadie ha prohibido los popotes plásticos.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.