ANÁLISIS | Putin lleva tres años esperando este momento, Zelensky se queda atrás

Horas antes, las esperanzas de Zelensky sobre los principios clave de un acuerdo de paz habían sido destruidas por el nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth . Ucrania no será parte de la OTAN. Ucrania nunca volverá a sus fronteras de 2014. Cualquier fuerza de mantenimiento de la paz entre Rusia y Ucrania no será estadounidense, sino europea o no europea. Europa debe cuidar de sí misma. Los dos primeros puntos los sabíamos: que Ucrania no había logrado recuperar territorio en su contraofensiva de 2023 y que probablemente sería demasiado caótica en la próxima década para ser apta para la alianza militar más sofisticada del mundo.

