Grant Hill revela cómo vencieron al Dream Team del 92 y tuvieron que mantenerlo en secreto

Hill, como era de esperar, no está convencido de esta teoría, y una parte de We Beat the Dream Team se centra en sus amistosos desacuerdos con Krzyzewski.

“El entrenador K me dijo que me habían seleccionado para formar parte del Select Team, que entrenaría y ayudaría a preparar al Dream Team en San Diego”, recuerda Hill. “No lo podía creer. Eran mis héroes, mis ídolos. Eran tipos con los que crecí y que me inspiraron para jugar”.

“Cuando nos pusimos en contacto con Grant Hill, Chris Webber, estos chicos, me dijeron: ‘Mike, llevo 32 años esperando a que alguien me llame y me diga que quiere entrevistarme sobre ese partido. He estado esperando todo este tiempo para contar nuestra versión de la historia’”.

