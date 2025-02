Trump se deshace de los popotes o pajitas de papel. Eso es, en parte, bueno, dicen ecologistas

“Lo irónico es que muchas de las pajitas de papel que salen al mercado, las de baja calidad que yo no utilizaría de todos modos, están llenas de tintes tóxicos y pegamentos”, explicó Núñez, que también es fundadora de Last Plastic Straw, una campaña contra los pitillos de plástico. La mayoría de esos popotes de papel con toxinas se importan de China, señaló. Nuñez dijo que ha analizado pajillas de papel procedentes de Estados Unidos que no contienen sustancias químicas tóxicas.

